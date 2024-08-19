إسعاف جوي لمواطنة تعرضت لحادث بليغ

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مهمة إسعاف جوي لمصابة إماراتية تعرضت لحادث مروري بليغ برفقة عائلتها في سلطنة عمان الشقيقة، نتج عنه إصابتها بإصابات بليغة.

وذكر أنه بتعاون ودعم السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية الإسعاف الجوي للمصابة برفقة أفراد أسرتها من صلالة بسلطنة عمان إلى دولة الإمارات، لاستكمال علاجها.

وأكد الحرس الوطني أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضع سلامة مواطني الدولة في مقدمة أولوياتها، ما يعكس حرصها على توفير كل وسائل الدعم والرعاية اللازمة للمواطنين في الخارج، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات الطبية والدعم والاستجابة السريعة اللازمة في حالات الطوارئ.