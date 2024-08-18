"الأرصاد": طقس غائم جزئياً ورياح مثيرة للغبار والأتربة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ركامية.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والثاني عند الساعة 00:28 والجزر الأول عند الساعة 18:04 والثاني عند الساعة 07:54 .

أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:49 والثاني عند الساعة 21:11 والجزر الأول عند الساعة 15:47 والثاني عند الساعة 03:43 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 34 60 20

دبي 41 33 70 40

الشارقة 41 33 70 30

عجمان 40 33 70 35

أم القيوين 41 32 70 40

رأس الخيمة 40 33 70 45

الفجيرة 34 30 95 60

العـين 44 32 60 30

ليوا 44 33 50 30

الرويس 44 34 80 30

السلع 42 33 80 50

دلـمـا 38 34 80 60

طنب الكبرى 38 32 70 50

طنب الصغرى 38 32 70 50

أبو موسى 37 33 75 60