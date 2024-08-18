أعلنت شركتا «بيانات» و«الياه» للاتصالات الفضائية، نجاح إطلاق أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض.

وأطلق القمر الاصطناعي للرادار من قاعدة Vandenberg Space Force في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية إلى المدار الأرضي المنخفض، بشراكة مع شركة ICEYE.

ويمثل الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي (SAR) المملوك لـ«بيانات»، بالتعاون مع «الياه سات»، خطوة مهمة في سياق برنامج تطوير منظومة أقمار اصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، كما تم التحقق من نجاح الاتصال بالقمر الاصطناعي، وبدأت العمليات الاعتيادية الأولية لتشغيله.

ويهدف إطلاق أول قمر اصطناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية في الإمارات إلى تعزيز قدرات رصد الأرض، ضمن برنامج طموح. وسيوفر القمر الجديد حلول رصد مستمرة، وسيستخدم نظام استشعار نشطاً يُضيء سطح الأرض، ويقيس الإشارة المنعكسة لتوفير صور عالية الدقة.

وعلى عكس أقمار التصوير الضوئي التقليدية، يمكن لأقمار«SAR» التقاط الصور ليلاً ونهاراً، بغض النظر عن ظروف الطقس أو انعكاس أشعة الشمس.

وقال العضو المنتدب لشركة «بيانات»، حسن الحوسني، إن «إطلاق قمرنا الاصطناعي الأول يعد إنجازاً بارزاً لجهودنا المشتركة ولمستقبل المنطقة».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، علي الهاشمي: «نمضي قدماً في رحلة الاندماج المرتقب لتأسيس (سبيس 42).

وستمكننا مجموعة أقمار (SAR) التي ستطلق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من التوسع كمشغل أقمار اصطناعية ضمن مدارات متعددة، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية في المدار الثابت وأقمار المدار الأرضي المنخفض، مع تطوير قدرات تصنيع الأقمار الاصطناعية داخل الدولة».

ويؤكد إطلاق القمر الاصطناعي - بنجاح - الرؤية التقدمية التي تتمتّع بها قيادة الدولة لتحقيق استراتيجيتها الوطنية للفضاء 2030.

ويضع التعاون «بيانات» و«الياه سات» في طليعة قطاع الفضاء المزدهر في المنطقة، كما يدفع عجلة الابتكار ويدعم المصالح الوطنية والتجارية.

وفي عام 2023، تم إنشاء البرنامج الفضائي لرصد الأرض لبناء قدرات وطنية في مجال الاستشعار عن بُعد بالأقمار الاصطناعية ورصد الأرض في دولة الإمارات، من خلال تطوير مجموعة من أقمار «SAR» في المدار الأرضي المنخفض (LEO) لتوفير تدفق مستمر للبيانات وحلول شاملة لتطبيقات «SAR». وستغطي الأقمار طيفاً واسعاً من الخدمات من خلال الاستفادة من أوجه التكامل المتاحة في قدرات «الياه سات» في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية وقدرات «بيانات» في مجال توفير الحلول البيانية المستندة إلى البيانات المتدفقة من الأقمار الاصطناعية.

وتتسم هذه المنظومة من الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض بمعدل تغطية وتكرار زيارات أعلى لمنطقة الشرق الأوسط، ما يتيح لـ«بيانات» و«الياه سات» تقديم صور عالية الدقة في الوقت الفعلي تقريباً للظروف على الأرض في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.