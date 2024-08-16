رئيس الدولة يزور رئيس الوزراء الأفغاني الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الإمارات

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. الملا محمد حسن أخوند رئيس الوزراء الأفغاني للاطمئنان على صحته والذي يتلقى حالياً العلاج في أحد مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الأفغاني عن شكره وتقديره للفتة الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بالدور الإماراتي التاريخي المستمر في تقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الأفغاني من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ودعم الإعمار والتنمية في أفغانستان.