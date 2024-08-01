5 تقنيات حديثة لصيانة الطرق في دبي

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنها تعمل على وضع برامج سنوية لأعمال الصيانة الوقائية للطرق على مدار العام، وذلك حسب السياسات الزمنية المعتمدة لرفع الحالة التشغيلية لشبكة الطرق البالغة نحو 19 ألف كيلومتر طولي للطرق الأسفلتية، وللأرصفة البالغة نحو 14 مليون متر مربع في عدد من المناطق السياحية والتجارية والاقتصادية والسكنية والساحلية، إضافة إلى المناطق ذات الكثافة العالية للمشاة، والمناطق التي تحتوي على مسارات الدراجات الهوائية و«السكوتر» الكهربائي، إلى جانب تنفيذ 71 كيلومتراً من أطوال الطرق المؤقتة، إلى حين إنشاء طرق دائمة في تلك المناطق، إضافة إلى مليون متر مربع من مضامير الهجن الموزّعة على مناطق متعددة هي: المرموم، وسيف العرب، ومرغم، ولهباب والطي.

وأفاد مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، عبدالله لوتاه، بأن الهيئة تعتمد على أحدث التقنيات والأجهزة في أعمال الصيانة الوقائية، بهدف تحديد أماكن ونوعية الأضرار على الطرق الأسفلتية وأنواع الصيانة المقترحة وهي: مقياس انحراف الوزن الساقط (FWD)، وجهاز اختبار الانزلاق/الاحتكاك، ومؤشر الخشونة الدولي (IRI)، ورادار الاختراق الأرضي (GPR)، ونظام قياس التشققات بالليزر (LCMS-2).

وأوضح لوتاه أن الصيانة تنقسم إلى نوعين هما: الصيانة الوقائية المبرمجة والصيانة التصحيحية التي تنفذ نتيجة بلاغات طارئة، أو بحسب تقارير التفتيش الدورية.

وقال: «يتم توزيع الصيانات على مختلف المرافق ومنها: صيانة الأسفلت التي تشمل طرقاً سريعة وحرة وشريانية، وطرقاً داخلية، ومناطق صناعية، ومناطق تجارية، ومناطق سكنية، إضافة إلى مسار الدراجات الهوائية، كما تتضمن المرافق التي تُجرى لها عمليات الصيانة، الأرصفة، وتشمل بلاط أرصفة المشاة، والتقاطعات والشوارع الخدمية للمركبات، وأرصفة مشتركة (مشاة ومسارات الدراجات الهوائية)، وكذلك الطرق المؤقتة، باستخدام طبقة من الأسفلت المعاد تدويره».

وأشار لوتاه إلى أن الهيئة نفّذت العديد من أعمال الصيانة خلال الفترة الماضية لطرق رئيسة، منها توسعة شارع الخيل، والمخرج على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الرباط، ومخرج الطوار على شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الرباط، وشارع الإمارات، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع الجزائر، وشارع الاتحاد، وشارع رأس الخور، إلى جانب التحسينات المرورية في منطقة حتا (مداخل ومخارج وادي هب، وتعديل الحركة المرورية على الشارع المؤدي إلى سد حتا).

وكشف عن إجمالي الطرق التي شهدت أعمال صيانة، أخيراً، حيث تمت صيانة نحو 32 كيلومتراً (مسار) من أطوال الطرق الأسفلتية، وصيانة وقائية لأرصفة ثلاث مناطق سكنية بمساحة 60 ألف متر مربع، إضافة إلى تنفيذ طرق مؤقتة جديدة بطول 25 كيلومتراً.