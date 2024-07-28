محمد بن راشد: المجد لمن يطلبه.. والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المجد لمن يطلبه، والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها.

ونشر سموه مقطع فيديو على صفحته في منصة «إكس»، تضمن جملة من أقوال سموه في مناسبات وطنية مختلفة، خاطب من خلال معظمها الشباب والأجيال المقبلة، محفزاً وداعياً إياهم إلى طلب الصدارة في الميادين كافة.

ومنها: «نحن شعب لا يرضى بغير المركز الأول»، و«تعلمنا من زايد وراشد أن المجد لمن يطلبه، والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها»، و«نفخر بأننا دولة شابة قامت على أفكار شابة. ونعتز بشبابنا الذين يديرون طموحات شعبنا، من استكشاف الفضاء إلى إدارة محطاتنا النووية، وصولاً لترسيخ تنمية مستدامة لبلدنا».

وقال سموه أيضاً: «نؤمن بأن أفكار الشباب، وطاقات الشباب، وقودنا وضمانتنا في رحلتنا لتحقيق أحلامنا».

كما جاء في أقوال سموه: «لابد من تحقيق التوافق السياسي والتكامل الاقتصادي بين دولنا العربية إذا أردنا تنمية حقيقية تضمن أمن واستقرار ورفاه الأجيال القادمة».