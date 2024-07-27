طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وانخفاض بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:32 والمد الثاني عند الساعة 06:39 والجزر الأول عند الساعة 11:37 والجزر الثاني عند الساعة 00:58.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والمد الثاني عند الساعة 04:36 والجزر الأول عند الساعة 08:19 والجزر الثاني عند الساعة 21:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 32 60 15

دبي 41 33 65 20

الشارقة 42 29 65 20

عجمان 40 33 65 35

أم القيوين 40 29 65 30

رأس الخيمة 43 27 65 20

الفجيرة 48 35 60 15

العـين 44 31 65 15

ليوا 45 31 50 15

الرويس 43 30 55 15

السلع 45 30 50 15

دلـمـا 40 34 65 35

طنب الكبرى 40 33 70 40

طنب الصغرى 40 33 70 40

أبو موسى 40 33 70 40