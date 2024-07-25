كلية دبي للصيدلة.. الريادة في التعليم الصيدلي وأول كلية للصيدلة في الإمارات

تُعد كلية دبي للصيدلة أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في مجال الصيدلة في الإمارات العربية المتحدة، وهي معتمدة دولياً من قبل مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الصيدلي (ACPE). يضمن هذا الاعتماد توافق برامجنا الأكاديمية مع أعلى المعايير العالمية.

دعم التميز الأكاديمي والمنح الدراسية

تقدم كلية دبي للصيدلة منحاً دراسية تصل إلى 40% للطالبات المتفوقات، مما يتيح لهن فرصة الحصول على تعليم عالٍ متميز في مجال الصيدلة. بالإضافة إلى ذلك، نوفر من خلال برنامج "نافس" منحاً دراسية كاملة للطالبات المواطنات، مما يسهم في تمكين الجيل القادم من المتخصصات في الرعاية الصحية في الإمارات.

مرافق حديثة وتدريب عملي متطور و شامل

مختبراتنا مجهزه بأحدث التقنيات والمعدات، لتوفير بيئة تعليمية متقدمة وعملية. مختبرات حديثه و متطوره تضمن تقديم أفضل تجربة تعليمية للطالبات و تعريفهن بالجانب العملي من الصيدله لتوائم المعايير العالميه في التعليم الصيدلي.

نركز على وضع طالباتنا في ممارسه تخصص الصيدله من خلال التدريب الاكلينيكي في كبرى مستشفيات الدولة وخارجها، مما يضمن جاهزية خريجاتنا لمتطلبات سوق العمل في القطاع الصحي.

التعليم الطبي المتداخل

في جامعتنا، نُعزز مفهوم التعليم الطبي المتداخل و ذلك من خلال بعض المتطلبات الدراسيه التي تتيح لطالبات كليه دبي للصيدله ان يدرسن جبنا الى جنب مع طالبات الطب و التمريض مما يُعزز من مهاراتهن في العمل الجماعي والتواصل و يعزز روح الفريق الطبي حيث تهيئ هذه الاستراتيجية طالباتنا للتعامل بفعالية في بيئة العمل لتقديم افضل رعايه للمرضى و المجتمع.

دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

تعمل كلية دبي للصيدلة حالياً على دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا التطور الهائل في المجالين التعليمي والصحي. يأتي ذلك من خلال تطوير مقررات دراسية مخصصة تُعنى بهذا المجال الحيوي، مما يعزز من جودة التعليم ويُعدّ الطالبات لمستقبل مهني يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة.



التزامنا بدعم القطاع الصحي في الدولة

تلتزم كلية دبي للصيدلة بدعم القطاع الصحي في دولة الإمارات من خلال تخريج كوادر مؤهلة تُسهم في تطوير وتحسين مستوى الرعاية الصحية في المجتمع.



للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على 0555646463