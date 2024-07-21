الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:18 و المد الثاني عند الساعة 19:01 والجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند الساعة 52:18.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني عند الساعة 22:05 والجزر الأول عند الساعة51 :16 والجزر الثاني عند الساعة 04:44

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 33 80 40

دبي 41 33 85 40

الشارقة 41 33 85 50

عجمان 38 34 90 60

أم القيوين 39 32 90 60

رأس الخيمة 41 33 80 50

الفجيرة 37 33 90 55

العـين 46 32 70 15

ليوا 45 30 30 15

الرويس 45 28 50 25

السلع 46 30 50 15

دلـمـا 42 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 40 34 85 55

أبو موسى 39 34 80 55.