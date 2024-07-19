«طرق دبي» تحصل على جائزة «ساس التقديرية» للابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على جائزة «ساس التقديرية» عن فئة الابتكار في حلول التنقل باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقديراً لجهودها في استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير ذات العلاقة بإدارة الحلول المرورية، إلى جانب تطوير العديد من الحلول والمبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات رائدة عالمياً.

ومن المؤهلات التي مكّنت الهيئة من الفوز بالجائزة، استثمارها المبكر في حلول البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك الهيئة واحدة من أكبر منصات البيانات الضخمة التي تسمح بجمع وتحليل البيانات بالسرعة والجودة المطلوبة، وبناء اللوحات القيادية التي تمكّن الإدارة من اتخاذ القرارات اعتماداً على تحليل البيانات (Data Driven Decisions).

كما طورت الهيئة المنصة المؤسسية للذكاء الاصطناعي التي تمكنها من معالجة البيانات واستخدامها لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في سرعة إنجاز وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتتميز منصة الهيئة بوجود الأدوات اللازمة لمراقبة أداء الذكاء الاصطناعي وحوكمة القرارات المتخذة بهذا الشأن، وتسهم تلك الممكنات في تعزيز جهود الهيئة لدعم استراتيجية إمارة دبي لتكون المدينة الأذكى في العالم، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة للسكان.

وتعاونت الهيئة مع شركة «ساس» في مجالات تدريب الكوادر الوطنية على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ ورش العصف الذهني والمقارنات المعيارية، ومتابعة استخدام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات عمل الهيئة.