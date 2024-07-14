طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن تكون الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر في الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:58 والمد الثاني عند الساعة 07:42 والجزر الأول عند الساعة 12:24 والجزر الثاني عند الساعة 03:32، أما بحر عمان فيكون الموج خفيفا يصبح متوسطا أحياناً صباح الثلاثاء، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 06:40 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 95 35

دبي 40 30 80 45

الشارقة 42 28 85 20

عجمان 40 30 85 35

أم القيوين 41 29 85 20

رأس الخيمة 41 30 90 25

الفجيرة 40 32 90 20

العـين 46 30 60 15

ليوا 47 31 95 15

الرويس 44 32 90 25

السلع 46 30 80 10

دلـمـا 40 32 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 41 33 85 45

أبو موسى 40 32 85 65