مكتوم بن محمد يهنئ حمدان بن محمد وعبدالله بن زايد بثقة القيادة الرشيدة

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، ولسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، ورئاسته لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس" : "أبارك لأخي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. وأبارك لأخي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، ورئاسته لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع".

وختم سموه بالقول :"ثقة القيادة الرشيدة وسام، وطموحات شعب الإمارات أمانة، ومستقبل بلادنا راية يحملها الجميع في رحلة مستمرة نحو العز والمجد والازدهار، وفق الله الجميع لخدمة الوطن ورفعته".