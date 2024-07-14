مكتوم بن محمد: جهود قاسم سلطان في ذاكرة دبي وأهلها

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن قاسم سلطان هو أحد القيادات الرائدة الذين خدموا دبي عبر مسيرة عطاء امتدت لأكثر من 40 عاماً، مشيراً سموه إلى أن جهود قاسم سلطان في ذاكرة دبي وأهلها، لأن دبي لا تنسى المخلصين.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «قاسم سلطان هو أحد القيادات الرائدة الذين خدموا دبي عبر مسيرة عطاء امتدت لأكثر من 40 عاماً، وأسهم باجتهاده وإخلاصه في ترسيخ جودة الحياة في دبي وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها ومواصلاتها، لتصبح من أجمل المدن وأرقاها». وأضاف سموه: «ستبقى جهود قاسم سلطان في ذاكرة دبي وأهلها، لأن دبي لا تنسى المخلصين».

مكتوم بن محمد:

• قاسم سلطان أسهم باجتهاده وإخلاصه في ترسيخ جودة الحياة بدبي لتصبح من أجمل المدن وأرقاها.. ودبي لا تنسى المخلصين.