محمد بن راشد: فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024

أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.. خبرات جديدة نكتسبها.. وأصدقاء نجدد علاقاتنا المتميزة معهم.. كل التوفيق لهم في هذه المشاركة الدولية.. والتقدير لأخي الشيخ سيف بن زايد على جهوده المتفانية عبر عقود، التي أوصلت كوادرنا الشرطية لهذه المستويات المتقدمة».

ويضم فريق الدعم الشرطي الإماراتي عناصر نسائية من وزارة الداخلية، وعناصر مــــن الكـــــــــــــــوادر المؤهلـــــــة والمدربـــــــة، يمثلون وحــــدات متخصــــصة من كل القطاعـــــات الشرطية، ووحــــــدات الكلاب البوليسية (K9)، وفـــــرق الإسناد الأمني، وغيرها.