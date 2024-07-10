رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، أمس، خلال اتصال هاتفي، فرص تطوير مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية، إضافة إلى الأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب التي تخدم أولويات التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما المشترك على مواصلة دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في ظل المقومات والإمكانات المتوافرة لبناء شراكات مثمرة في مختلف المجالات، وأهمها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من نهجها الأصيل الذي يقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.