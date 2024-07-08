محاكم دبي تطلق «في الشوفة» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

أطلقت محاكم دبي باقة «في الشوفة» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم التي تتيح نحو سبع خدمات رئيسة وحزمة من الخدمات الإضافية لهاتين الفئتين، بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات القضائية لهما، وتعزيز التكامل الاجتماعي، وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة، في إطار «أجندة دبي الاجتماعية 33».

وأعلنت محاكم دبي خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن الباقة توفر خدمات تمثيل واستشارات قانونية مجانية، ودعم المتقاضين المعسرين مادياً، سواء بتأجيل أو الإعفاء من الرسوم، فضلاً عن منحهم الأولوية في مراكز الخدمة والاتصال، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة الاجتماعية، من خلال تحسين تجربة المستخدمين، وتقديم خدمات عالية الكفاءة.

وتفصيلاً، قال مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي: «إن محاكم دبي حريصة على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية، من أجل تعزيز ثقة المجتمع، ويأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام، لافتاً إلى أن الهدف من الباقة منحهم الأولوية في سرعة الوصول إلى الخدمات المقدمة، وسهولة الحصول عليها، في إطار حرص محاكم دبي على ترسيخ ركائز بيئة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، محمد العبيدلي، إن باقة «في الشوفة» تشمل خدمات عدة، أولها «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، و«سند» للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة «التأجيل والإعفاء من الرسوم»، لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية، وذلك من خلال لجنة معنية بذلك تدرس الحالة، وتقرر ما إذا كان سيخضع للتأجيل أو الإعفاء حسب الطلب.

وأضاف أن الخدمات المتاحة من خلال باقة «في الشوفة» تشمل كذلك خدمة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً، الذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى، وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة، وخدمة «محاكم الخير» للإسهام في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و«خدمات العضيد» التي تُقدّم بشكل مجاني من خلال المراكز المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي، إضافة إلى خدمة «قريب» التي تتيح الانتقال للمستفيدين، وتوفير خدمات محاكم دبي لهم.

إلى ذلك، قال مدير إدارة إسعاد المتعاملين بمحاكم دبي، عبدالله الريس، إن باقة «في الشوفة» تتيح العديد من الميزات الأخرى، منها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، إذ تستطيع المحاكم من خلال نظامها تحديد المستفيدين من الفئتين المشار إليهما، وتقديم الخدمة مباشرة دون الحاجة إلى الانتظار.

وأضاف أنهم يتمتعون كذلك وفق باقة «في الشوفة» بأولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال لكبار المواطنين أو أصحاب الهمم بمجرد الاتصال، وأن يسمع من ضمن قائمة الاختيارات أن يجد باقة في الشوفة، التي تمنحه رداً سريعاً، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غُرفاً مخصصة للاتصال المرئي، بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة، ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.

فيما ذكرت رئيسة قسم أحوال المال والقصّر، مريم بن هزيم، أن خدمات الباقة يمكن الحصول عليها عبر طرق عدة، تشمل «مركز الاتصال» عبر رقم الهاتف 043347777، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الأقرب لمحاكم دبي، أو عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، الذي يتيح مزيداً من المعلومات، وكذلك تقديم الطلبات ليتواصل معهم الموظف المعني مباشرة.

109 مكاتب محاماة توفر استشارات مجانية عبر «سند»

قال المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، محمد العبيدلي، إن محاكم دبي لديها شراكة استراتيجية مع 109 مكاتب محاماة، تقدم استشارات قانونية مجانية في إطار خدمة «سند» التي توفرها محاكم دبي لفئات محددة، تشمل كبار المواطنين وأصحاب الهمم وفق باقة «في الشوفة»، فيما أبدى 25 مكتباً استعدادها للتمثيل القانوني والترافع مجاناً.

وأضاف أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين محاكم دبي ومكاتب الخبرة، من خلال خدمة «عون»، تم الاتفاق مع 30 مكتباً لدعم المتقاضين المعسرين مادياً الذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى.

الدكتور سيف غانم السويدي:

. محاكم دبي حريصة على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل تعزيز ثقة المجتمع.