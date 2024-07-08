جمارك دبي تعلن إطلاق منصة بلوك تشين لتعزيز كفاءة وشفافية العمليات التجارية

أعلنت جمارك دبي إطلاق منصتها المبتكرة في مجال البلوك تشين وذلك في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية العمليات التجارية داخل دبي وعبر الحدود، حيث تُعد هذه الشبكة الرقمية الآمنة والفعّالة إنجازًا هامًا في مسيرة التحوّل الرقمي، كما تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والصناعات اللوجستية، والذي يعكس التزام جمارك دبي بالابتكار ورؤيتها لتحويل الإمارة إلى مركز رائد للتجارة العالمية.

وصرّح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليّم أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية- البلوك تشين التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف استكشاف وتقييم أحدث الابتكارات التقنية التي تساعد على توفير خدمات آمنة وأكثر كفاءة وفعالية، ما يؤكد مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال التقنية والاقتصاد الذكي الذي يدعم ريادة الأعمال والقدرات التنافسية العالمية.

وقال: "نحن فخورون بإطلاق منصة البلوك تشين الجديدة التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة العمليات التجارية في دبي.. هذا الابتكار يعكس التزامنا بجعل دبي مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، نحن نؤمن بأن تبنّي التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين سيسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية، ونحن ملتزمون بدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تحسين وتبسيط العمليات التجارية في دبي ودعم استراتيجيتها الرقمية".

وأكد سلطان بن سليم أن "المنصة المبتكرة ستوفر العديد من المزايا التي تسهم في تحسين العمليات التجارية بشكل كبير، من خلال الاعتماد على الإجراءات المبسّطة لتسريع إجراءات التخليص الجمركي والمعاملات التجارية، وبالتالي توفير وقت وجهد الأطراف المشاركة، كما تعمل على مساهمة البيانات الآمنة والمضادة للتزوير في دعم الثقة والرؤية عبر سلسلة التوريد، ما يساعد في بناء علاقات تجارية أكثر شفافية وموثوقية.. كما يؤدي تقليل الأعمال الورقية وتبسيط العمليات إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير."

من جانبه، قال مدير عام جمارك دبي الدكتور عبد الله بوسناد إن "إطلاق منصة البلوك تشين يعد خطوة مهمة في إطار التزامنا بتسهيل حركة التجارة وتعزيز موقع دبي كمركز لوجستي عالمي على خارطة التجارة العالمية .. ولن تعود هذه المنصة بالنفع على جمارك دبي فحسب، بل ستكون أيضاً بمثابة أداة قيّمة للتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر سلاسة وانسيابية وشفافية في إمارة دبي".

وأوضح الدكتور عبد الله بوسناد: "نحن نسعى دائماً للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز البيئة التجارية المستدامة في دبي من خلال المبادرات الرقمية، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو مستقبل مشرق للتجارة والخدمات الحكومية، وإنجازاً رائداً في مسيرة الإمارة بمجال الابتكار والريادة على المستوى العالمي".

وأشار المدير التنفيذي لتطوير القطاع الجمركي في جمارك دبي عتيق المهيري إلى أهمية منصة البلوك تشين في تحسين كفاءة الخدمات من خلال تبادل البيانات المبسطة والعمليات الآلية التي ستعمل على تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليل الوقت الإجمالي للمعاملات، وقال "إن الطبيعة الثابتة لتقنية البلوك تشين تعزز الثقة والشفافية في جميع أنحاء العملية التجارية، حيث يتمتع جميع المشاركين بإمكانية الوصول إلى سجل آمن يمكنهم التحقق منه بشكل مباشر، كما تتيح تقنية البلوك تشين تتبع البضائع في الوقت الفعلي، ما يوفر رؤية أكبر لسلسلة التوريد ويُسّهل الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال والتزوير".