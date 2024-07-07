رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية كينيا فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو.. تناول العلاقات الثنائية والفرص الواعدة لتطوير التعاون، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها من الجوانب التي تمثل أولويات التنمية في البلدين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما. وأكد سموه خلال الاتصال الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية، ودعم كل ما يحقق التنمية والاستقرار والسلام فيها ويعود بالخير والنماء والازدهار على جميع شعوبها.

من جانبه، ثمّن الرئيس الكيني مبادرات دولة الإمارات التنموية في دعم الشعب الكيني وتعزيز جهود بلاده نحو التقدم والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص كينيا على تنمية علاقاتها مع دولة الإمارات وتوسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات التي تعود بالخير على شعبيهما.