محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "عام هجري جديد وسعيد .. نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد .. أعاده الله بالخير والسلام والاستقرار".

وأضاف سموه "الهجرة النبوية الشريفة تمثل للمسلمين رمزاً للبدء .. رمزاً للحركة وعدم التوقف .. تمثل الهجرة رمزاً للتضحية والأمل والبذل .. وفقنا الله جميعاً في هذا العام الهجري الجديد للعمل لمنفعة البلاد والعباد".