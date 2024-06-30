الحرس الوطني يطلق حملة توعية لمرتادي البر والبحر

أطلقت قيادة الحرس الوطني حملة لنشر ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بالتدابير الاستباقية، والإجراءات الوقائية، والقوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وفي المرحلة الأولى، سيطلق الإسعاف الوطني مبادرة «صيف آمن.. خلك جاهز»، لتعزيز الوعي بأهمية الإسعافات الأولية والتدابير الوقائية لمواجهة الطوارئ والإصابات الشائعة خلال فصل الصيف.

وتستهدف المرحلة الثانية رفع مستويات الوعي لدى الصيادين ومرتادي النزهات البحرية بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، والعقوبات والغرامات الجزائية المترتبة على المخالفات، والتعريف بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها.

وتركز الحملة في المرحلة الثالثة على الإجراءات التوعوية عند ارتياد المناطق الصحراوية والجبلية.