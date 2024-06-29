رئيس الدولة: خالص العزاء إلى أخي الملك محمد السادس في وفاة والدته الأميرة للا لطيفة

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، عن خالص تعازيه لأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بوفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.

وقال سموه عبر منصة "إكس"، اليوم السبت: خالص العزاء والمواساة إلى أخي جلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، داعياً الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة وللعائلة الكريمة بالصبر والسلوان.