"الأرصاد": انخفاض في "الحرارة" وفرص لسقوط أمطار

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الجمعة يبقى صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة تكوّن السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة خاصة شرقاً، فيما يصبح الطقس رطباً ليلاً حتى صباح السبت مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.