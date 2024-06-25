رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بذكرى توليه مقاليد الحكم

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى تولي سموّه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

إلى ذلك، هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار «تشانغ آه-6» إلى الأرض، بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر.

وقال سموّه في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أهنئ صديقي شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار (تشانغ آه-6) إلى الأرض بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر، متمنياً للصين مزيداً من الإنجازات لخدمة العلم والبشرية».