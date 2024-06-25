تصنيف المباني في عجمان اعتباراً من أول يوليو

تبدأ دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان في الأول من يوليو المقبل، عملية تصنيف المباني في الإمارة، وتستمر على مدار ثلاثة أشهر كاملة، وذلك عبر فريق عمل مختص ومؤهل، من أجل الوقوف عن كثب على جاهزية المباني والمنشآت العقارية، ومدى التزامها بالمعايير واللوائح.

وأكد مدير عام الدائرة المهندس عمر بن عمير المهيري أن الدائرة وضعت مصفوفة معايير لتصنيف المباني وفق مستويات ومقاييس عالمية تضمن جودة الخدمات، وتسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وخياراتهم المتعلقة بإيجار أو شراء أي عقار في إمارة عجمان، وهو ما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتعزيز مكانة عجمان مدينةً عصريةً توفر جميع سبل الرفاهية والراحة للسكان، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع. وأكد استحداث برنامج إلكتروني متكامل لتصنيف المباني وعرض نتائجها بشكل مباشر وشفاف، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الزيارات الميدانية للمشاريع العقارية المعنية.