تحذير من ترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات   

حذرت القيادة العامة للدفاع المدني من ترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبة، لافتة إلى أن نسبة حوادث حرائق المركبات ارتفعت في السنوات الأخيرة خلال فترة الصيف.

وحددت القيادة العامة أربعة أسباب رئيسة لحرائق المركبات، نشرتها الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان على منصاتها الرقمية، داعية إلى اتخاذ إجراءات السلامة والأمان لتجنب وقوعها. وتتمثل الأسباب في «عدم إجراء الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمركبة»، و«ترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة (مثل الولاعات والعطور وعبوات التعقيم)»، و«ارتفاع درجة حرارة المحرك»، إضافة إلى الحوادث المرورية. وأوضحت أن هناك إجراءات للسلامة من حرائق المركبات، تتضمن المراقبة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك، وإجراء الصيانة الدورية من فني متخصص، والامتناع عن التدخين، وإيقاف المحرك عند تزويد المركبة بالوقود، إضافة إلى إغلاق خزان الوقود بإحكام لمنع تسرب الوقود وتفادي خطر الاشتعال، والاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة، والتدرب على استخدامها في حالة وقوع حادث، مع ضرورة الاحتفاظ بحقيبة للإسعافات الأولية، والتدرب على استخدامها.