بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم        

اطلع وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، على جانب من استعدادات القطاع الخاص لبدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، الذي يبدأ اليوم من الساعة 12:30 ظهراً إلى 3:00 مساء يومياً، ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وعبر الدكتور عبدالرحمن العور، عن ثقته بوعي الشركات بأهمية تطبيق اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكنات العمالية، وانعكاساتها الإيجابية على صحة وسلامة وإنتاجية القوى العاملة، مشيراً إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح ثقافة راسخة لدى القطاع الخاص في الدولة، بعد دخوله عامه الـ20، خصوصاً أنه حقق خلال الأعوام السابقة مستويات التزام عالية.

وقال إن القطاع الخاص في الدولة شريك استراتيجي للحكومة في تعزيز تنافسية وريادة سوق العمل الإماراتي، وذلك يتجلى من خلال التزام الشركات بالتشريعات الناظمة لعلاقات العمل، وحرصها على الإسهام والمشاركة ودعم مبادرات وبرامج سوق العمل واضطلاعها بالمسؤولية المجتمعية. ومن المقرر أن تنظم فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، زيارات ميدانية لمواقع العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»، بما يتماشى مع الحملة المشتركة، بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص للتوعية بأحكام ومتطلبات الحظر، وتأكيد انعكاساته الإيجابية على صحة وسلامة القوى العاملة، فضلاً عن إجراء الفحوص الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية، والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري.

ويُلزم الحظر الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة، تقيهم من الإجهاد الحراري الناتج عن التعرض لأشعة الشمس خلال ممارستهم للأعمال، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف الناتج عن نقص السوائل في الجسم، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل، وغيرها من وسائل الراحة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت عن توفيرها ستة آلاف موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في مناطق الدولة، مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»، وتم توفيرها بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، بالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات» و«دليفيرو» و«نون» و«كريم» وغيرها، فيما تقدّم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحال التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.