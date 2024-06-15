«إقامة دبي» تنظم فعالية للتبرع بالدم ضمن حملة «دمي لوطني»

نظم قسم الرعاية الصحية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع مركز دبي للتبرع بالدم، فعالية للتبرع بالدم ضمن حملة «دمي لوطني»، شارك فيها 62 من كوادرها البشرية.

وتأتي المبادرة في إطار حرص «إقامة دبي» على مواصلة الاضطلاع بدورها المجتمعي المحوري، ودورها الإنساني الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من رسالتها تجاه المجتمع الإماراتي، وما يشمله من تنوع ثقافي، بما يسهم في تعزيز الروابط والقيم المجتمعية.

وأكدت الإدارة أن الحملة التي تنفذ بالتعاون والشراكة بين «خدمة الأمين»، و«الإمارات اليوم»، و«هيئة الصحة في دبي»، و«مؤسسة دبي للخدمات الصحية»، تأتي ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية، مشيرة إلى أنها تعتبر جسراً لمزيد من التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات في دعم المبادرات الإنسانية، وحافزاً يشجع الموظفين وأفراد المجتمع على تبني ثقافة التبرع بالدم.

وأضافت أن للتبرع بالدم بانتظام فوائد عديدة تعود بالنفع على المتبرع نفسه، حيث يزيد نشاط نخاع العظم في إنتاج كميات جديدة من خلايا الدم، وينشط الدورة الدموية، ويقلل من احتمالية الإصابة بالجلطة الدموية الناجمة عن ارتفاع نسبة الحديد في الدم، علاوة على تعزيز المخزون في بنوك الدم في الدولة. وتنعكس أهمية الحملة الإنسانية من واقع أن التبرع بالدم يُعد مبادرة سخيّة لمد يد العون للحالات الإنسانية المختلفة، مثل أطفال الثلاسيميا، ومرضى القلب، ومرضى سرطان الدم (اللوكيميا)، ولإنقاذ أرواح المصابين في قسم الحوادث في مستشفيات الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى المرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم عاجل.