حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 223 نزيلاً

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 223 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به، وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة.

‏وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء، بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم، بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم، ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.