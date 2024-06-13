مراكز «آمر» تنجز 4.9 ملايين معاملة العام الماضي

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن توسع خدمات مراكز «آمر» النموذجية، خلال العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد المراكز المتكاملة التي تقدم خدمات «إقامة دبي» بلغ 75 مركزاً متكاملاً في مختلف المواقع بإمارة دبي، فيما تم افتتاح خمس صالات تتوافر فيها خدمات الضيافة وإنجاز المعاملات في مناطق مختلفة من الإمارة، إضافة إلى افتتاح فرعين لمراكز «آمر» في مباني «مطارات دبي».

وأوضحت أن عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر مراكز «آمر» خلال العام الماضي، بلغ أربعة ملايين و925 ألفاً و939 معاملة، بزيادة 21.3%، مقارنة بعام 2022، في حين بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من الأول من يناير إلى 30 أبريل الماضي، مليوناً و594 ألفاً و644 معاملة.

وأشارت إلى أن نسبة التوطين في مراكز «آمر» بلغت 100% منذ عام 2022، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين فيها 893 مواطناً ومواطنة.

وأكد مدير إدارة مراكز «آمر» النموذجية، الرائد مروان محمد بالحصا، حرص «إقامة دبي» على المضي في تطوير أداء مراكز «آمر»، بما يتوافق مع معايير وأهداف استراتيجية «إقامة دبي» الهادفة إلى تحقيق سعادة المتعاملين وإسعاد الشركاء، وتحسين جودة حياة المتعامل وإسعاد المجتمع، إلى جانب التوسع في خدمات المراكز والوصول بها إلى معظم مناطق الإمارة، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم في مواقعهم المختلفة، تماشياً مع خطة انسيابية الحركة المرورية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والهادفة إلى تعزيز الكفاءة المرورية وإحداث التوازن بين كفاءة الأعمال والخدمات وجودة الحياة في الإمارة.