تسول

لاحظ متسوقون وجود أشخاص يتسولون بطريقة مختلفة، تتمثل في قيامهم بالتبضع من بعض محال الـ«سوبرماركت»، وبعدها يطلبون من أشخاص آخرين عند صندوق الدفع (الكاشير) تسديد ثمن البضائع التي أخذوها، بحجة أنهم لا يملكون المال، ويمرون بظروف مالية صعبة. وطالب المتسوقون بإيجاد حل لتلك الظاهرة التي تسبب إحراجاً لهم، فضلاً عن أنها سلوك غير حضاري.

إزعاج

أفاد قراء بأنهم لايزالون يتلقون اتصالات من موظفين في بنوك، يعرضون عليهم خدمات مصرفية مختلفة، على الرغم من صدور قرار أخيراً بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ومعاقبة المخالفين، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

كهرباء

اقترح قراء، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تكثيف حملات التوعية للحد من استهلاك الكهرباء، وفصل الأجهزة المنتجة للحرارة، إضافة إلى زيادة التوعية بأهمية توفير أنظمة السلامة المنزلية، وصيانتها باستمرار، وعدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها، وغيرها من الإجراءات التي تحفظ سلامة المنزل من وقوع أي حرائق ناتجة عن ماس كهربائي.

سرعة

طالب مستخدمون لطريق (لهباب - جبل علي) بزيادة أجهزة الرادار أو دوريات الشرطة على طول الطريق، للحد من السرعات العالية وتهور بعض السائقين في القيادة على هذا الطريق، خصوصاً الدراجات النارية، مشيرين إلى أنهم رصدوا فئة من الشباب تتسابق على الطريق، لاسيما في عطلة نهاية الأسبوع، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.