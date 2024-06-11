رئيس الدولة يبحث مع وزير داخلية أذربيجان علاقات البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في مجلس قصر البحر في أبوظبي، وزير الداخلية في جمهورية أذربيجان، ولايات إيفازوف.

ونقل وزير الداخلية في أذربيجان إلى سموه تحيات رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء، وللعلاقات الإماراتية - الأذرية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم رؤاهما نحو التنمية والازدهار المستدام. فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس إلهام علييف، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين، وفرص تطوير تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين والمواطنين والضيوف.