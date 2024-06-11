تختصر 62 مليون يوم عمل .. "الموارد البشرية" تعلن تفعيل المرحلة الثانية من "باقة العمل"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدء تفعيل المرحلة الثانية من "باقة العمل" لتشمل جميع إمارات الدولة عبر المنصة الرقمية الموحدة "اعمل في الإمارات" http://workinuae.ae، والتي تُوفّر مجموعة خدمات رئيسة تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، مثل تعيين موظف جديد لدى شركة، أو تجديد عقد عمل موظف، من خلال منصة إلكترونية مُوحّدة متكاملة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية.

وذكرت الوزارة أن المنصة تهدف إلى تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، وترسخ الباقة نهج تجنب الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بالخدمات وتبسيطها، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية، و12 مليون زيارة، و62 مليون يوم عمل.