6 إجراءات لضمان سلامة الأطفال داخل السيارات

حددت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، ستة إجراءات لسلامة الأطفال داخل السيارات، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، واعتماد معظم الأسر على السيارات بشكل دائم في التنقل.

وأفادت الهيئة بأنه يجب وضع الأطفال دائماً في مقعد مخصص لهم، والالتزام بضرورة ربط أحزمة الأمان، وعدم ترك أو نسيان الأطفال داخل السيارة.

وأكدت هيئة الوقاية والسلامة، أهمية اختيار المكان المناسب لركن السيارة والانتباه عند نزول الأطفال منها، مع الحرص على منعهم من فتح السيارة أو محاولة قيادتها، إضافة إلى تجنّب وضعهم في المقعد الأمامي وراء المقود أثناء القيادة.

وقالت مدير عام إدارة سلامة الطفل في الشارقة، هنادي اليافعي لـ«الإمارات اليوم»، إن «إدارة سلامة الطفل تحرص على التواصل الدائم مع المجتمع والأهالي والمؤسسات من مختلف الفئات والجنسيات، للتوعية بكيفية التعامل مع جميع الحالات التي قد يتعرض لها الطفل، وتقديم الخطوات والإجراءات الاستباقية التي تمنع وقوع الحوادث»، مؤكدة الحرص على تقديم توجيهات حول سلامة الأطفال داخل المنزل وفي المؤسسات والمركبات.

وأضافت: «أطلقنا منذ فترة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار (تفقّدهم.. لكي لا تفقِدهم) حذرنا خلالها من خطورة ترك الأطفال في المركبات المتوقفة أثناء التسوق أو قضاء الحاجات، كما أجرينا أيضاً تجربة اجتماعية لمعالجة قضية نسيان الأطفال داخل الحافلات المدرسية، حيث أكدت نتائج التجربة أهميتها على المستويين المحلي والدولي».

ولفتت اليافعي إلى استمرار رصد حوادث نسيان الأطفال في المركبات، وذلك لانشغال الأهالي، ما يجعل الطفل ضحية للنسيان، قائلة: «لذلك لابد من أن يكون لولي الأمر حسّ ووعي عالٍ، وانتباه وتركيز عند وجود أطفاله معه في المركبة، وتذكير نفسه بشكل مستمر بخلوّ المركبة من الأطفال عند نزوله منها، لتجنب مثل هذه الحوادث الأليمة».

• التأكيد على وضع الأطفال دائماً في مقعد مخصص لهم.