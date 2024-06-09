سفير الإمارات لدى السعودية يتفقد مخيمات حجاج الدولة

تفقد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، مخيمات حجاج الدولة في المشاعر المقدسة، واطلع على آخر الاستعدادات والتجهيزات، وأبرز الخدمات المعدة لحجاج الدولة قبيل بدء مناسك حج هذا العام.

وأشاد خلال الجولة التفقدية التي رافقه خلالها رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب حجاج دولة الإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي، وقنصل عام الدولة لدى السعودية، ناصر بن هويدن الكتبي، وعدد من المسؤولين في مكتب شؤون حجاج الدولة، بالجهود الاستباقية والاستعدادات الجارية لاستقبال الحجاج.

وأبدى ثقته بقدرة الفرق الميدانية التابعة لمكتب حجاج الإمارات على توفير خدمات متقدمة، تضمن راحة وسلامة الحجاج طوال وجودهم في المشاعر المقدسة.

وتتابع لجنة حجاج دولة الإمارات، على مدار الساعة، عمليات تجهيز مخيمات الحجاج في منى وعرفات، وتتلقى تقارير دورية على مدار اليوم حول تجهيز المخيمات.

وكانت بعثة الدولة الرسمية التي أقلت أعضاء مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وصلت الخميس الماضي إلى جدة عبر مطار زايد الدولي.