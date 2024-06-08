«التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا

بحث وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المدير العام للمكتب التنفيذي، حامد الزعابي، أمس، مع عدد من الشركاء الإيطاليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سبل تعزيز التعاون الفني القائم بين الطرفين، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد لجمهورية إيطاليا استمرّت يومين.

وقال الزعابي، خلال اللقاء، إن «دولة الإمارات وإيطاليا تعملان بشكل وثيق في مكافحة الجريمة المالية، من خلال التعاون الثنائي وكذلك عبر مجموعة العمل المالي، واتفاقيات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تسهّل تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة».

وأضاف الزعابي أن «أجهزة إنفاذ القانون في البلدين ومختلف الجهات المعنية تعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات المالية وتنسيق العمليات، ويسرّنا أن نعقد اجتماعات مثمرة مع شركائنا من إيطاليا عبر مجموعة من الوزارات والهيئات، فإضافة إلى مناقشة التعاون القائم، بحثنا سبل توسيع تعاوننا من خلال بناء القدرات وتبادل المعرفة، والاستفادة من عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص». وكان وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التقى خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين في الشرطة المالية ووزارة المالية والاقتصاد، ووزارة العدل بإيطاليا.