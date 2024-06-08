«دبي العطاء» تطلق المرحلة الثانية من «طلاب من أجل الطلاب»

أطلقت «دبي العطاء» - جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - المرحلة الثانية من مبادرة «طلاب من أجل الطلاب»، وهي مبادرة مجتمعية توفر للطلاب فرصة دعم تعليم أقرانهم من الأسر المتعففة.

وستنظم المدارس المشاركة يوماً تطوعياً لتوزيع 9000 حقيبة مدرسية تم شراؤها من الأموال التي تم جمعها، وذلك في الفترة من 10 حتى 25 يونيو الجاري في مقر المدارس المشاركة، كما سيتولى الطلاب دور المتطوعين لتجهيز هذه الحقائب، بعدها ستقوم دبي العطاء بتوزيع الحقائب المدرسية على المدارس والمؤسسات الخيرية، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ونظم طلاب من 14 مدرسة مُشاركة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة يناير الماضي، مجموعة متنوّعة من الفعاليات شملت معارض الربيع ومبيعات المخبوزات والألعاب وغيرها، بهدف جمع التبرعات التي تم استخدامها لشراء اللوازم المدرسية الأساسية، بما في ذلك الحقائب المدرسية والقرطاسية للأطفال من الأسر المتعففة.

ونجحت المدارس المشاركة في جمع مبلغ 720 ألف درهم، حيث شهدت الأنشطة مشاركة الآلاف من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في مدارس مختلفة لدعم المبادرة.