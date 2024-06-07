دليل بأهم الإرشادات الصحية خلال الحج

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر موقعها الإلكتروني، دليل «أهم الإرشادات الصحية خلال موسم الحج 2024»، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على إتمام مناسك الحج، بصحة وسلامة.

ودعا الدليل الحجاج إلى مراجعة الطبيب قبل شهر كامل من السفر، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية. وشدد على أهمية أخذ كمية كافية من الأدوية، خصوصاً الأشخاص الذين يعانون أحد الأمراض المزمنة . وأكد الدليل أهمية أخذ التطعيمات الضرورية قبل 15 يوماً من السفر، لضمان فاعلية اللقاح وتوفير المناعة الكافية من الأمراض.

وحث على أخذ حقيبة طبية (الإسعافات الأولية) تحتوي على معقمات اليدين، وأدوات تعقيم الجروح، ودواء خافض للحرارة، ومسكّن الألم، وكريم مرطب للبشرة، ومراهم للحروق والحساسية.