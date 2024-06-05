إطلاق مشروع تتبع المركبات برأس الخيمة

أطلق قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، مشروع تتبع بعض المركبات بالتعاون مع هيئة الموارد العامة، وبإشراف إدارة ترخيص الآليات والسائقين.

وأكد اللواء النعيمي أهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن المشاريع التطويرية الأمنية التي تنتهجها شرطة رأس الخيمة، لتعزيز حالة الأمن في الطرقات، والإسهام في مكافحة الجريمة فضلاً عن تقديم الحماية الأمنية لتحركات بعض المركبات إلكترونياً، بما يخدم الاقتصاد والمال في الإمارة.

وأشار إلى أن إطلاق مشروع تتبع بعض المركبات التي تتطلب الحماية الأمنية يأتي في إطار التعاون القائم مع هيئة الموارد العامة في الإمارة، وبإشراف كامل من إدارة ترخيص الآليات والسائقين سعياً وراء النهوض بمستويات الخدمات المقدمة، ولتعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة. من جانبه، قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد عبدالرحمن الأحمد، إن هذا المشروع الذي يعتمد على أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، سيشكل إضافة للمشاريع النوعية التي تطلقها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خلال الدور الذي سيلعبه في مكافحة الجريمة، وتعزيز أمن الطرقات.