حمدان بن محمد: نبارك للشعب الكويتي تولي صباح خالد الصباح ولاية العهد

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأحد، للشعب الكويتي الشقيق تولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد.

وقال سموه في تغريدة عبر موقع «إكس»: نبارك للشعب الكويتي الشقيق تولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد... دعواتنا للأشقاء بدوام التوفيق والاستقرار، وبمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.