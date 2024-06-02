محمد بن راشد: نهنئ الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأحد، شعب الكويت الشقيق.. وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد.

وقال سموه في تغريدة على منصة " اكس" نهنىء شعب الكويت الشقيق .. وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد … متمنين للكويت دوام المجد والعز والاستقرار .. وللشيخ صباح دوام التوفيق والسداد.. ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاه والازدهار .