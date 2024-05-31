بدء تطبيق الاشتراطات الخاصة بخدمة توصيل الطلبات في عجمان

أعلنت هيئة النقل في عجمان جاهزيتها لتطبيق الاشتراطات الخاصة بخدمة تنظيم وتوصيل الطلبات الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وذلك ترجمة لـ«رؤية إمارة عجمان 2030»، بهدف تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة عمل منظمة تشجع وتسهّل الاستثمار، وتمكّن من زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، المهندس سامي علي الجلاف، إن الهيئة هي الجهة المنظمة والمشرّعة للنشاط، موضحاً أن الهدف من تطبيق نظام توصيل الطلبات يتمحور حول ثلاثة أمور أساسية، أولها العميل لضمان وصول الخدمة في أفضل بيئة، ونظام آمن، وكذلك المواصفات الخاصة بالدراجات، بحيث تضمن جودة الخدمات والحفاظ عليها.

وأكد الجلاف اهتمام وحرص الهيئة على صحة العملاء والسائقين، من خلال تنظيم ساعات عمل محددة لهم، والحفاظ على حقوقهم التي تتوافق مع توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى ضمان المستثمر لحقوقه من ناحية إلزامية التسجيل وتطبيق الاشتراطات اللازمة من الهيئة، لضمان تنافسية سوق العمل وتنظيم العملية، حتى لا يتأثر عمله من طرف الشركات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني.

وأشار الجلاف إلى أن التشريعات الخاصة بتنظيم عمل توصيل الطلبات، تأتي في إطار جهود السلطات المختصة في الإمارة، لتطوير الخدمات التي تقدمها شركات التوصيل، وفق آلية تضمن توفير بيئة عمل جاذبة واستدامة الأعمال، إضافة إلى تحسين جودة توصيل الطلبات، بحيث يتم تطبيق المعايير والاشتراطات لتستوفي المركبات والدراجات متطلبات السلامة، مع أهمية اجتياز السائق الدورات التدريبية التي تؤهله للحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية للدراجة، والتزام أصحاب شركات التوصيل بالاشتراطات الخاصة بالصندوق الذي يُستخدم في عملية التوصيل، لافتاً إلى أن خدمات الهيئة الخاصة بنشاط توصيل الطلبات متوافرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ta.gov.ae)، حيث توفر الخدمات الخاصة مثل تدريب السائقين، ومزاولة المهنة، واستخراج التصاريح الخاصة بمزاولة النشاط.