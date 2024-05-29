«الصحة» تطلق «خطة السداد الميسر» لتقسيط رسوم الخدمات

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «خطة السداد الميسر» التي تتيح تقسيط رسوم الخدمات المقدمة لمتعامليها عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن ثمانية بنوك محلية، بهدف الحصول على مرونة مالية أكبر وتوفير الراحة للمتعاملين من خلال تقديم خيارات سهلة للدفع.

وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن «خطة السداد الميسر» توفر تقسيط رسوم خدمات الوزارة لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك والمصارف على دفعات ميسرة، حيث تطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك بشأن نسبة الأرباح ومدة التقسيط والحد الأدنى للدفع، ما يسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ومعدلات رضاهم.

كما يمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو القنوات المتوافرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسرة.

وتهدف هذه المبادرة التي تأتي ضمن خطط الوزارة لتبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر، لتعزيز جودة الحياة والرفاه العام في المجتمع، وتسلط الضوء على التزام الوزارة بتحسين جودة حياة المتعاملين وتحقيق تجربة إيجابية عند التفاعل مع مختلف خدماتها.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إنشاء بيئة تفاعلية مرنة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وفاعلية، ومع تقديم خدمات مثل «خطة السداد الميسر» تواصل الوزارة تصدر المشهد كأول جهة حكومية اتحادية تبادر نحو تحسين وتسهيل إجراءات الدفع المالية، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

البنوك المشمولة

تشمل البنوك التي تم الاتفاق معها لتنفيذ مبادرة «خطة السداد الميسر»: مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، مصرف عجمان، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي الإسلامي.

. تطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك بشأن نسبة الأرباح ومدة التقسيط والحد الأدنى للدفع.