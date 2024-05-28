«دبي للمستقبل»: العالم يحتاج 374 مليون طن من اللحوم بحلول 2030

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل تقريراً حديثاً سلطت فيه الضوء على أهمية تعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات عبر توظيف التطورات العلمية والبحثية في قطاع البروتينات البديلة، ودراسة التغيرات المتوقعة في مستقبل النظم الغذائية الزراعية التي تؤمّن الوظائف لنحو 1.23 مليار شخص، وتوفر الدعم المادي اللازم لنحو 3.83 مليارات فرد من أسر العاملين في هذا القطاع على المستوى العالمي.

وكشف التقرير أن العالم بحاجة لتوفير 374 مليون طن من اللحوم بحلول عام 2030، نظراً لارتفاع متوسط دخل الفرد والنمو الهائل المتوقع لعدد البشر.

ويأتي إطلاق التقرير بعنوان «الأمن الغذائي ومستقبل البروتينات البديلة» في إطار سلسلة تقارير مؤسسة دبي للمستقبل ومبادراتها لتعزيز جاهزية مختلف القطاعات الرئيسة لتحديات وفرص المستقبل، بما يعزز موقع دبي في صدارة المدن العالمية في الاستعداد للمستقبل.

وجرى الإعلان عن التقرير خلال فعالية استضافتها أكاديمية دبي للمستقبل بالتعاون مع بلدية دبي و«وادي تكنولوجيا الغذاء»، بمشاركة خبراء وعلماء وباحثين ومختصين وشركات ناشئة في قطاع أغذية المستقبل وتقنيات إنتاج وابتكار الأغذية وتنظيم عملياتها وحوكمتها في دولة الإمارات والعالم، بهدف مناقشة إمكانات الحلول القائمة على التكنولوجيا كبدائل مستدامة، كما اختبر المشاركون بعض الأطعمة التي تم إنتاجها بتقنيات مستقبلية.