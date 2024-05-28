أمين عام مجلس التعاون: الإعلام الخليجي قاد المشهد الإعلامي العربي منذ انطلاق أول قناة فضائية في 1991

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن الإعلام الخليجي قاد المشهد الإعلامي العربي منذ انطلاق أول قناة فضائية في عام 1991.

وأضاف البديوي خلال فعاليات اليوم الثاني من "قمة الإعلام العربي" المنعقدة في دبي، أن الإعلام الخليجي يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النقد البناء وتمكين الشباب والمرأة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال جلسة "مستقبل مجلس التعاون الخليجي" ضمن فعاليات "منتدى الإعلام العربي" إن "دول مجلس التعاون رسمت استراتيجية الإعلام لتلبية تطلعات شعوبها"، مضيفاً أن "الشعب الخليجي من أكثر شعوب العالم استخداماً لمواقع التواصل بـ 58 مليون مستخدم يمثلون %97 من السكان".

وأشار إلى أن "منتدى الإعلام العربي" أصبح منارة تعكس تطور الإعلام العربي وفضاء يجمع الإعلاميين من جميع الدول.