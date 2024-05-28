«قصص يرويها الشباب».. و«ريادة الأعمال بـ (لايك)»

شهدت أعمال المنتدى الإعلامي العربي للشباب جلستين، الأولى تفاعلية بعنوان «قصص يرويها الشباب»، والجلسة الثانية بعنوان «ريادة الأعمال بضغطة لايك»، وتناولتا مدى تأثير التحول الرقمي على بيئة ريادة الأعمال وفرص النمو فيها.

وفي الجلسة الأولى، شارك شباب الإعلاميين وطلبة التخصصات الإعلامية المختلفة في حوار أدارته الإعلامية ندى الشيباني، بعنوان «قصص يرويها الشباب».

وناقشت الجلسة وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يتعامل معها الإعلاميون، وأكد المشاركون أنها حتمية ولابد أن يجيدها الإعلامي ويكون جزءاً منها.

وفي الجلسة التي حملت عنوان «ريادة الأعمال بضغطة لايك» استضاف الحدث رائدتي الأعمال وصانعتي المحتوى كارن وازن وفوز الفهد، وحاورهما رائد الأعمال وصانع المحتوى أنس بوخش، وسلطتا الضوء على تأثير التحول الرقمي على بيئة ريادة الأعمال وفرص النمو فيها.