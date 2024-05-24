2136 مشاركاً في مبادرة «إمام الفريج»

بلغ عدد المسجلين في مبادرة «إمام الفريج» 2136 مشاركاً من مختلف مناطق إمارة دبي، منذ إطلاقها قبل ثلاثة أسابيع، حيث قوبلت المبادرة بترحيب كبير من قِبل أهالي الفرجان لتمديد فترة تسجيل أبنائهم الصغار من 15 مايو ولمدة أسبوع، والتي انتهت الثلاثاء الماضي، مع توسيع نطاق المبادرة. وأطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مبادرة «إمام الفريج» أوائل الشهر الجاري، بناءً على توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تأهيل الأبناء لإمامة المُصلين، وذلك بعد النجاح المجتمعي الكبير الذي حظيت به مبادرة «مؤذن الفريج» في موسمها الأول.

وقال رئيس فريق المبادرة، الدكتور محمد سهيل المهيري، إن «المبادرة تُعدّ من المبادرات المجتمعية المهمة التي تسهم في تعزيز القيم الإسلامية والثقافية في المجتمع، وتستقطب أجيال زهور الأسر، ليصبحوا أئمة الفرجان، إذ تم إطلاقها في خطوة تعكس حجم الجهود المبذولة بالدائرة، وبهدف تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل».

وأضاف المهيري أن «العمل في المبادرة التي تستمر أربعة أشهر، جارٍ على قدم وساق في تهيئة وتعليم أبنائنا الصغار، إذ يتم تعليمهم في رياض القرآن الكريم حسب الجداول الموضحة في مساجد الفرجان، التي تزيد على 70 مسجداً في جميع مناطق دبي، ويدرسون الفقه والتلاوة وأحكام الصلاة والإمامة، وحفظ وقراءة القرآن الكريم»، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم المشاركين من خلال اللجان خلال شهر سبتمبر المقبل. وأكد أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، «تحرص وتشجع على المشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة، لاسيما المبادرات التي تعكس تعاليم ومبادئ وقيم ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي، بأن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً».