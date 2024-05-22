طقس الغد صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن حركة الرياح غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س ، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، قد يضطرب أحياناً ليلاً شمالاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:45 و المد الثاني عند الساعة 00:44 و الجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 20:57 و الجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:43.