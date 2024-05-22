«الشباب العربي للتغير المناخي» يطلق منصة تعليم مفتوحة

أطلق مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، التابع لمركز الشباب العربي، بالتعاون مع بنك «HSBC» ومعهد الأجيال القادمة «منصة تعليم مفتوحة: الاستدامة كأسلوب حياة»، التي تقدم للأساتذة في مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي مجموعة متنوّعة من المواد التعليمية التي يمكن أن تسهل دمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية لتحقيق الاستدامة في مجالات حيوية.

وقال العضو المنتدب لمعهد الأجيال القادمة، الدكتور يسار جرار، إن «إطلاق منصة التعليم المفتوحة يمثل علامة فارقة في جهودنا لتحفيز حركة الاستدامة بين الشباب العربي، وستعمل هذه المنصة على تزويد الجيل القادم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ في العالم العربي وخارجه».

وتوفر المنصة المواد المتاحة مجاناً باللغتين العربية والإنجليزية، وتتألف من ثماني وحدات شاملة تغطي جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، ومجموعة واسعة من الموضوعات ضمن الاستدامة وتغير المناخ.

وتشمل وحدات الدورة: مقدمة في الاستدامة، والاستجابة العالمية للتحديات العالمية، ودور القطاع الخاص، والطاقة، والاقتصادات الدائرية، والأمن الغذائي والمائي، والتكنولوجيا الإيجابية الصافية والاستفادة من أجل الخير.

وتركّز المنصة على دمج أهداف التنمية المستدامة والاستدامة في المناهج العامة للطلاب في المنطقة، حيث عمل مجلس الشباب العربي للتغير المناخي بالتعاون مع شركائه على المنصة طوال العامين الماضيين، واستضاف إطلاقها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في المركز الوطني للمعارض في أبوظبي «أدنيك».

يُذكر أن مجلس الشباب العربي العربي للتغير المناخي لديه أجندة ومبادرات متكاملة من أجل ترسيخ مبادئ الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، في مختلف مجالات العمل الشبابي العربي.