درّاجات

دعا سكان في منطقة الفوعة بالعين، المسؤولين في الجهات المعنية إلى تكثيف حملات الرقابة على شباب يقودون درّاجات نارية ذات دفع رباعي على بعض الشوارع وبسرعات كبيرة وسلوكيات متهورة، ما يشكل إزعاجاً للسكان، بسبب الأصوات الصاخبة الصادرة عنها، فضلاً عن أن هذه التصرفات تسبب خطراً على حياة سائقي هذه الدرّاجات وعلى سكان المنطقة.

حيوانات

شكا مرتادون لطريق أبوظبي - سويحان، وجود حيوانات ومواشٍ سائبة بين فترة وأخرى ترعى قرب الطريق، ويحاول بعضها القفز باتجاه الطريق بشكل متكرر، على الرغم من وجود سياج حماية معدني على الطرفين. وطالب الشاكون الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، تفادياً لوقوع حوادث أو مفاجآت خطرة لمستخدمي الطريق.

إطارات

لاحظ مستخدمو طريق الشاحنات بين أبوظبي والعين، انتشار بقايا إطارات تالفة على الطريق، ما يربك حركة المرور، ويتسبب بأعطال بعض المركبات إذا ما ارتطمت أجزاء تلك الإطارات فيها. وطالب الشاكون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الشارع، وتوعية السائقين بخطورة هذه المشكلة على السلامة المرورية.

تسابق

شكا سائقون في منطقة أذن في رأس الخيمة، قيام فئة من الشباب بقيادة مركبات دون لوحات مرورية وبسرعات عالية مع استعراضات خطرة على حياتهم وسلامة الآخرين، مناشدين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر من أجل المحافظة على سلامة الجميع.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502630666.

sekeek@emaratalyoum.com