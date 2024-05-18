شرطة دبي تبحث استراتيجيات تعزيز الأمن مع مسؤولين دوليين

بحث القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين الدوليين الاستراتيجيات المتقدمة لتعزيز منظومة الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال استقباله وزير دولة للشؤون الداخلية في رومانيا، ميهاي كاتالين نيكولا، ونائب وزير الأمن العام في كوستاريكا، إريك لاكايو روخاس، وأمين الأمن العام الوطني في وزارة العدل البرازيلية، ماريو لويز ساروبو، وذلك في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج «مشاركة المعرفة» في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بمشاركة عدد من وزراء الداخلية ومسؤولي الأمن من دول صديقة حول العالم، بهدف التعريف بتجربة الإمارات الريادية في المجال الأمني، وأفضل الممارسات التي طورتها الحكومة، وتجاربها الريادية التي مكنتها من ترسيخ موقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية الدولية.

وخلال الزيارة استمع الوزراء والمسؤولون الأمنيون من مدير إدارة القبول والتسجيل في أكاديمية شرطة دبي، الرائد أحمد ضاحي، إلى شرح مُفصل عن الأكاديمية، وأهدافها، ورسالتها، ورؤيتها المستقبلية، والبرامج التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا، والطلبة المرشحين والمرشحات، وطلبة الدراسات المسائية المُنتظمة إلى جانب عرض الإحصاءات الخاصة بعدد الخريجين وغيرها. وقدم رئيس قسم التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب، الرائد طارق طالب البيض، شرحاً حول الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع جامعة «روتشستر للتكنولوجيا» بدبي في أكاديمية شرطة دبي على مدار أربعة أشهر، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين كل الضباط المُشاركين، والمساهمة في إعداد مادة علمية تكون إضافة نوعية لكل الجهات الشرطية حيث تم تخريج 45 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية من 30 دولة في الدفعة الأولى للدبلوم أخيراً.

كما قدم الملازم محمد الهاشمي من إدارة أمن وحماية الشخصيات شرحاً حول بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات» التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي سنوياً وتتنافس فيها أبرز الفرق التكتيكية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مبادرة «تمكين المرأة» في قطاع الأمن.